Общество 27 апреля 2023, 16:04 Строительные работы на первом блоке АЭС «Аккую» завершат в этом году Глава Росатома Лихачев: работы на первом блоке АЭС «Аккую» хотят завершить в 2023 году Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Пусконаладочные работы на первом блоке атомной электростанции (АЭС) «Аккую» намерены закончить уже осенью 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, которого процитировал ТАСС.

«В этом году планируем завершить строительные работы на блоке № 1. В ноябре перейдем к пусконаладке», — сказал Лихачев.

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По его словам, энергетический пуск АЭС «Аккую» запланирован на следующий год. Он добавил, что реактор хотят вывести на минимально контролируемый уровень мощности, для того чтобы в 2025 году можно было бы устойчиво выдавать электроэнергию.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию в 16:00 по московскому времени по видеосвязи. Политик не сможет сам присутствовать на мероприятии, потому что несколько дней назад неважно себя почувствовал. Сейчас он уже идет на поправку.