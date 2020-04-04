Строительные магазины предложили открыть на время режима самоизоляции. Все дело в дачниках

Министерство промышленности и торговли России допустило открытие строительных магазинов во время режима самоизоляции. Все из-за того, что люди разъехались по дачам.

Как написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, людям надо чем-то заняться на своих участках, поэтому в магазинах чувствуется нехватка непродовольственных товаров.

«Возможно, потихоньку придется нам предлагать открывать такие магазины для того, чтобы люди были чем-то заняты, — указал замминистра Виктор Евтухов.

«К сожалению, такие проблемы есть, они возникают и будут возникать, их надо решать. Все магазины, которые торгуют строительными товарами, они сегодня закрыты», — отметил он. По его словам, у онлайн-магазинов в этой сфере пока недостаточно ресурсов для удовлетворения спроса.

Президент России Владимир Путин 1 апреля принял решение продлить нерабочие дни и режим самоизоляции до 30 апреля.