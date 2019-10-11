Девелопера элитного долгостроя Sky House заочно арестовали

Таганский суд Москвы заочно арестовал основателя девелоперской компании Mos City Group (MCG) Павла Фукса по обвинению в особо крупном хищении. Он похитил деньги дольщиков, вложенные в строительство элитного ЖК Sky House в Москве.

«Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Суд постановил: избрать в отношении Фукса меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории РФ», — цитирует «Интерфакс» судью.

Экс-совладельца «Теремка» попросили заочно арестовать Подробнее

Адвокат бизнесмена Мурад Мусаев объявил, что защита будет обжаловать решение о заочном аресте. Кроме того, правозащитник заверил журналистов, что стройкомпания Фукса сделала все, чтобы сдать жилой комплекс в срок. Он также заявил, что все денежные средства были вложены в строительство.

Павел Фукс объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него было возбуждено в конце 2018 года.

Мусаев сообщил, что его подзащитный поменял российское гражданство на украинское еще в 2016 году из-за политических причин, а не проблем со строительством. По его словам, Фукс находится в «санкционном списке по Украине».

По данным СМИ, бизнесмен вывел семь миллиардов рублей из 14 миллиардов, которые дольщики вложили в строительство. Жилой комплекс расположен на Мытной улице, фактически он уже построен, но не сдан в эксплуатацию.

Источник фото: сайт ЖК Sky House

Строительство ЖК Sky House началось в 2008 году, его должны были достроить в 2011-м, однако дольщики ждут ключи до сих пор. В доме не завершили отделку, инженерные сети. По последней информации, конец строительства запланирован на 2021 год.