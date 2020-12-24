Московские строители взяли отраслевой «Оскар». А еще побили мировой рекорд

«Мосинжпроект» формирует облик Москвы в XXI веке. Холдинг проектирует и строит в столице метро, дороги и уникальные здания, которые получают признание на международной арене.

Пандемия не помешала «Мосинжпроекту» продолжить реализацию программы строительства метро Москвы. Более того, при проходке тоннелей был установлен мировой рекорд. А один из объектов холдинга, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, взял строительный «Оскар» и стал «Лучшим объектом культуры и спорта» премии MIPIM Awards.

Мировой рекорд

Несмотря на пандемию, в марте холдинг «Мосинжпроект» установил мировой рекорд по одновременной проходке самого большого количества тоннелепроходческих комплексов (ТПМК): 23 щита вели работу в рамках программы развития Московского метрополитена.

Работу машин на объектах в течение пяти минут снимали 48 свидетелей. Затем все видео- и фотодоказательства отправили в офис Guinness World Records в Лондоне, после чего судья Джоан Брент вынесла решение об установлении мирового рекорда.

По словам генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в планах холдинга поставить еще не один рекорд. «Мосинжпроект» продолжает работу над такими мегапроектами, как Большая кольцевая линия и новые радиальные ветки: Троицкая, Бирюлевская и Рублево-Архангельская.

Расширение метро

Источник фото: пресс-служба «Мосинжпроекта»

В марте 2020 года в метро заработали шесть новых станций: «Лефортово», «Авиамоторная», «Окская», «Стахановская», «Юго-Восточная» и «Нижегородская». Кроме того, появился крупнейший в России транспортно-пересадочный узел, объединивший две линии метро, МЦК, железную дорогу и городской общественный транспорт. Помимо зоны пересадки между разными видами транспорта в ТПУ «Нижегородская» создано функциональное общественное пространство с большой площадью озеленения со специально подобранными растениями и элементами ландшафтной архитектуры.

В этом году планируется завершить строительство станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии и подземной пересадки между «Петровским парком» и «Динамо» на Замоскворецкой линии.

Закончена проходка пяти из восьми тоннелей на станциях первой очереди Троицкой линии, ведутся работы по продлению Люблинско-Дмитровской ветки до «Физтеха» и возведению станций «Внуково», «Пыхтино» на Калининско-Солнцевской линии.

«Строительство метро в Москве ведется в графике, вместе с тем перед нами стоит задача на перспективу — не только не снижать темпа и объёмов работ, но и ускориться. И это реально за счет опыта, наработанного за последние годы активного строительства метро в столице, и применения новых технологий», — рассказал Юрий Кравцов.

Источник фото: пресс-служба «Мосинжпроекта»

В советское время метро строили шахтерским методом, а сегодня есть возможность пользоваться самыми современными технологиями. Например, применяемые сегодня в строительстве метро современные тоннелепроходческие комплексы. ТПМК в автоматическом режиме разрабатывает и выносит грунт и монтирует кольца обделки тоннеля. В Москве на проходке тоннелей метро задействованы щиты диаметром 6 и 10 метров, последние возводят двухпутные тоннели и исключают необходимость возводить притоннельные сооружения. Сейчас щиты — гиганты ведут проходку на Большом кольце метро.

Строительный «Оскар»

Один из флагманских объектов «Мосинжпроекта» — Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой — завоевал в 2020 году престижнейшую международную премию MIPIM, которую еще называют строительным «Оскаром».

В номинации «Лучший объект культуры и спорта» он обошел таких серьезных конкурентов, как лондонский стадион «Тоттенхэм Хотспур» и культурный центр Guardian Art Center в Пекине.

Источник фото: пресс-служба «Мосинжпроекта»

«Такие победы работают на имидж компании и подтверждают высокий уровень профессионализма столичных строителей и сотрудников компании „Мосинжпроект“», — подчеркнул Кравцов.

Главная стройка

Источник фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Компания участвовала и в главной для столицы стройке года — возведении Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» в Новой Москве. Стройку координировал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев. Всего за 37 дней на участке площадью порядка 43 га было возведено более 60 строений, подведены дороги и инженерные коммуникации.

Полноценный госпиталь на 800 коечных мест оснащен всем необходимым современным оборудованием, а также имеет в своем составе лечебные, реанимационные и операционные блоки, собственную кислородную станцию, блоки приема и выписки пациентов с «чистыми» зонами, общежития для персонала, информационный центр и другие объекты.

По словам главы заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, возведение данного объекта позволило стройкомплексу Москвы и входящим в него компаниям продемонстрировать свои возможности, владение современными технологиями и высокий уровень управления строительством.

Передовые методы строительства и управления рабочим процессом, использованные при возведении инфекционной больницы в ТиНАО планируется внедрять на других городских стройках», — подчеркнул Андрей Бочкарев.

В случае необходимости больницу можно перепрофилировать для лечения любых видов инфекций и заболеваний. Госпиталь прослужит городу не менее 50 лет.

Планы на 2021 год

Источник фото: пресс-служба «Мосинжпроекта»

В следующем году «Мосинжпроект» планирует завершить проходку тоннелей Большой кольцевой линии и строительство 11 станций от «Карамышевской» до «Каховской». Продолжится возведение Национального космического центра и небоскреба 1Tower в «Москва-Сити». Это 444-метровое здание станет самым высоким жилым домом Европы.

В приоритете компании не только строительство надежных и красивых объектов, но и инжиниринг — комплекс технических и консультационных услуг на всех этапах реализации объекта.

Для этого в «Мосинжпроекте», например, создают центр компетенций в области BIM-технологий — информационного моделирования зданий и сооружений.

По словам Юрия Кравцова, в первую очередь «Мосинжпроект» выполняет задачи, поставленные мэром столицы Сергеем Собяниным, по реализации главных градостроительных программ Москвы. Также компания планирует выходить на международный рынок. Интерес к ней со стороны зарубежных заказчиков растет.