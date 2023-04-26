Общество 26 апреля 2023, 11:39 Строители завершили сложные этапы восстановления железнодорожных путей на Крымском мосту Упрдор «Тамань» завершила сложные этапы ремонта железной дороги на Крымском мосту РИА «Новости»

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Строители уже закончили все сложные этапы по восстановлению железнодорожной дороги на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщил глава Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

«Все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной составляющей на Крымском мосту уже завершили», — отметил он.

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Движение по железной дороге запустят уже в мае, подчеркнул Храпов.

«Сейчас идут работы по водоотводу, инженерным коммуникациям и устройству верхнего строения пути. Все работы проводим в круглосуточном режиме, это позволит запустить рабочего движения в мае, опередив график производства работ», — добавил глава компании.

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, после чего загорелся движущийся параллельно железнодорожный состав с топливом. Произошедшее расценили как террористический акт.

Движение для автомобилей на Крымском мосту открыли в феврале 2023 года, более чем на месяц раньше запланированного срока.

Президент России Владимир Путин ранее наградил грамотами строителей, восстанавливавших Крымский пост.