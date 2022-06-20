Невнимательные строители замуровали кота в стальной балке моста в Битцевском лесу. Мяуканье животного услышали случайные прохожие.

Посетители парка не сумели вытащить кота своими силами, поэтому на место прибыли сотрудники МЧС. Спасатели осмотрели «тюрьму» усатого узника и направили запрос на распил балки.

До момента спасения кота подкармливали едой, которую просовывали в щель.

После получения разрешения спасатели распилили балку болгаркой и вызволили кота на волю, животное получило кличку Мостик.

Ранее котик, охраняющий клубнику даже от хозяйки, привел в восторг пользователей Сети.

Также в интернете появилась публикация, на которой хозяева приучают кота заниматься спортом, добираясь до еды через беговую дорожку.