Строители заблудились в Новосибирске и спасли семью из пожара

Строители Сергей Романенко, Олег Сажин и Руслан Валиев направлялись на работу на новый объект, но заблудились в жилых кварталах и вышли на улице Мясниковой. Там они обратили внимание на дым, который валил из окна многоэтажки, и услышали крики о помощи.

В доме горела квартира, в которой находилась семья с двумя маленькими детьми. Выбраться из помещения они не могли, так как огонь уже перекрыл выход. Строители и жильцы с первого этажа бросились им на помощь.

«Вынесли плед, мы его растянули. Начали скидывать детей (с третьего этажа — прим.), мы их в плед ловили. А потом я побежал в подъезд на второй этаж. Мне открыла дверь женщина, спасибо ей огромное, и через балкон второго этажа я вылез. Принял простынь и по ней спустил маму этих детей», — рассказал Романенко.

После этого Сажин и Валиев достали рабочую веревку из машины, спустили ее с четвертого этажа и привязали. По ней слезли еще трое человек, Романенко принимал их на втором этаже. Коллеги подстраховывали его за ногу.

Вся эта операция заняла около 10 минут. После спасения детей укутали в одеяло и куртку, посадили в машину.

Затем строители вновь отправились на поиски своей работы.

Руководство МЧС хочет наградить героев. По этому поводу со строителями уже связались представители ведомства.