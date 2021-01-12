Строители установили в Чите остановку задом наперед. Это объяснили заботой о людях

В Чите появилась странная остановка, ее установили задом к проезжей части и передом к домам. В пресс-службе городской администрации объяснили все заботой о пассажирах и техническими неполадками.

«Нужна была — поставили. Это недавно сделали. Там что-то с пандусом связано для маломобильных граждан. Теперь ее немножко в другое место поставят», — передает издание «Подъем» слова представителя администрации.

В ведомстве пообещали к концу недели перевернуть остановку и на этот раз установить ее правильно. Но пока местные жители превращают в соцсетях фото остановки в мем. Особенно гармонично рядом с конструкцией смотрится ждун.

Источник фото: «ВКонтакте»

Остановочный павильон установили на улице Амурской. Местные жители жалуются, что через нее не видно приходящий транспорт. Но есть среди них и оптимисты, которые разглядели в необычной остановки защиту от ветра и брызг.

«Вроде до 1 апреля еще далеко», — недоумевает подписчик Владислав Деревцов.

А кто-то пошутил, что теперь из-за остановки на другую сторону перенесут дорогу.