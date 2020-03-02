Строители трассы в Северной Осетии частично разрушили археологический памятник

Катакомбные погребения древнего аланского города оказались на пути тяжелой техники.

Два тысячелетия назад здесь находился крупный древний город с цитаделями и рвами, занимавшийся металлургией и керамикой. Во времена Советского Союза была изучена часть поселения.

Археолог Борис Караев заявил, что заказчикам передавали акт историко-культурной экспертизы. В нем были прописаны все вопросы, касающиеся сохранения культурного наследия.

Пресс-секретарь комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Николай Песьяков заявил, что работы не выходят за территорию, обозначенную в заключении археологического центра. Однако в ходе работ обнаружились новые объекты, ранее не известные археологам.

Однако, по словам Караева, не знать заранее о Зильгинском городище дорожники не могли.

Археолог Феликс Дзуцев, автор экспертного заключения, рекомендовал предварительно провести и обойти древнее городище. Однако рекомендациями при строительстве пренебрегли.

В данный момент работы приостановлены. Территорию предоставят для обследования археологам.