Строители раскрыли, как часто россияне идут на незаконную планировку квартир

Журналисты сообщили о массовых проверках квартир россиян на предмет перепланировки. Несогласованные изменения в своих квартирах делают 50% граждан, заявил «360» технический директор одной из строительных компаний Иван.

По его словам, перепланировки «по-тихому» в своих квартирах делает половина заказчиков. Несущие стены никто не трогает, но все другие сносятся системно.

«Даже схемы специальные для этого (несогласованной перепланировки — прим. ред.) есть. На снос несущих стен никто не идет», — отметил Иван.

Он добавил, что в случае возникновения риска для жизни строители не соглашаются делать перепланировку. Если риска нет, то специалисты предупреждают о незаконности изменений. Ответственность в дальнейшем будет определяться в зависимости от ситуации.

«Если несущие стены сносятся, то ремонтная компания будет нести ответственность. Если стена не несущая, то все будет зависеть от набора работ, который выполнили мастера. Там очень много нюансов», — пояснил технический директор.

Иван отметил, что на самом деле никаких массовых проверок не проводится. Перепланировку смотрят сотрудники банков, когда оформляется ипотека. При этом сейчас эта процедура носит формальный характер.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что сотрудники жилинспекций стали проводить массовые проверки квартир россиян. В жилищах якобы ищут незаконные перепланировки.