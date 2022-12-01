01 декабря 2022, 14:27
Строители продлят участок железнодорожного пути до аэропорта Кольцово в Екатеринбурге
Маршрут, который соединит железнодорожный вокзал Екатеринбурга и аэропорт Кольцово, планируют продлить на семь километров. Об этом сообщил ТАСС.
По данным сайта Ura.ru, протяженность Новокольцовского маршрута будет составлять 31 километр с учетом строительства 7 новых километров. Отмечается, что проект маршрута был утвержден этим летом в Москве, завершить его планируют к 2025 году.
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Новые наземные железнодорожные пути также соединят 15 городских остановок.
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