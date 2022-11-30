Общество 30 ноября 2022, 19:33 Строители приступили к возведению новой станции метро на МЦК

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В столице началось строительство «Крымской» — новой станции метрополитена. Ее возведут на Троицкой линии, сообщил utro.ru заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что у новой станции появятся два вестибюля, один из которых соединят с МЦК для более комфортного передвижения москвичей.

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В настоящее время ведутся работы по возведению свай и планировке стройплощадки. Вскоре специалисты планируют приступить к монтажу туннелей.

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