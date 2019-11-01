Строители оставили медведя Мансура из Тверской области без каши с кухни

Владельцы аэродрома в Тверской области, где живет воспитанный летчиками медведь Мансур, остались с недостроенной кухней, за которую уже внесли залог. Взявший деньги подрядчик уже который день кормит «завтраками», но доделывать кухню не спешит. В истории разобрался «360».

На строящейся кухне сотрудники аэропорта планировали готовить для Мансура кашу. Пока это приходится делать на улице и в не очень хороших условиях. Для постройки здания кухни владельцы аэропорта собрали деньги с подписчиков аккаунта медведя в Instagram и на YouTube. Но уже ноябрь, а кухня готова не до конца.

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Член команды Мансура Евгения Захарьянц в беседе с «360» рассказала, что подрядчик пообещал сдать кухню еще 1 октября. Однако и спустя месяц ситуация не поменялась.

«Штрафные санкции мы сразу не стали применять. Все мы люди. Была плохая погода, они не могли поставить сваи из-за дождя и попросили отсрочку на неделю. А потом появилась информация от его работников, что у него сложности с работой и он не выполняет обязательства по нескольким объектам», — рассказала она про подрядчика.

В итоге пока на аэродроме есть недостроенная кухня и закупленный материал, только работать там некому. В последний раз подрядчик обещал закончить работу за два дня, но пока ничего не сделано. Владельцы аэродрома приготовили документы для суда, но для окончания строительства это явно не поможет.

«Медведь без кухни, каша ему готовится на улице, а он ничего не делает», — пожаловалась Евгения.

Сам подрядчик Валентин в беседе с «360» пояснил, что в его фирме произошла реструктуризация и он уволил половину работников. Он отметил, что ему нужно еще четыре дня для окончания работы.

«По санкциям будем договариваться, остались внутренние работы, отделка. Я просто убрал работников, а набрать новых нет времени, хочешь сделать хорошо - делай сам», — сказал он.

Однако Евгению такая ситуация не устроила. Она возмутилась, что с их стороны все обязательства выполнены и деньги уже ушли, но кухня так и не появилась. Пока же медведь Мансур довольствуется кашей, приготовленной в полевых условиях.