Общество 10 марта 2023, 10:40 Строители оборонительной линии в Крыму соблюли план — Аксенов Глава Крыма Аксенов: строительство оборонительной линии в регионе идет по плану Сергей Аксенов / Telegram

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Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, эти сооружения обеспечат безопасность крымчан. Также он отметил, что не хотел бы раскрывать подробности хода строительства, поскольку не считает эту тему подходящей для освещения в публичном пространстве.

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«Все по плану двигается», — прокомментировал Аксенов.

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Он добавил, что при возведении оборонительных сооружений учитывается опыт боевых действий. Сам подход к строительству Аксенов назвал нестандартным. По его словам, создатели проекта оборонительной линии не стали применять отработанные планы и технологии столетней давности.

Причину, по которой власти Крыма решили возвести такие постройки, Аксенов не назвал. Однако он добавил, что это решение можно считать превентивной мерой предосторожности.

Также он отметил, что подобные линии подарят спокойную жизнь и крымчанам, и жителям других субъектов России.