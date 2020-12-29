Строители назвали причины увеличения цен на недвижимость
Представители всероссийской ассоциации «Национальное объединение строителей» назвали причины увеличения стоимости недвижимости. По словам специалистов ситуацию усугубил рост цен на металлы, пишет сайт NEWS.ru.
Отмечается, что для достижения необходимой степени маржинальности застройщики должны увеличивать цены там, где платежеспособный спрос позволяет это сделать. Рост стоимости жилья всегда ограничивается доходами людей. В настоящий момент они падают, и эту ситуацию невозможно быстро изменить.
Представители крупнейшей в России отраслевой организации уточнили, что объем предложений жилья на рынке будет падать в будущем году, если не примутся экстренные меры. Важно стабилизировать стоимость основных строительных материалов и поддерживать низкомаржинальные региональных проекты.