Эксклюзив 16 сентября 2023, 17:11 Строители назвали необходимой льготную ипотеку для возведения частных домов Президент НОСТРОЙ Глушков назвал ипотеку драйвером рынка ИЖС РИА «Новости»

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Льготное ипотечное кредитование может вывести российский рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) России на новый уровень и дать дальнейшее развитие. Об этом в комментарии «360» заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Андрей Глушков.

Он подчеркнул, что банки сегодня не готовы выдавать кредиты организациям, которые занимаются строительством ИЖС, так как не имеют над ними контроля, что сделало весь рынок ИЖС высокорискованным.

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Глушков напомнил, что льготную ипотеку россиянам оформляют на квартиры в новостройках, где есть компания-девелопер.

При этом желающие построить свой личный дом могут рассчитывать только на потребительский кредит, который зависит от ключевой ставки.

«До тех пор, пока не будет ипотеки, надеяться на какое-то такое системное развитие не приходится, поскольку застраивание у нас происходит стихийно», — заявил Глушков.

Он пояснил, что, несмотря на отсутствие государственной поддержки ИЖС, объем появляющейся жилплощади опережает новостройки. Поэтому желание россиян жить в собственных домах необходимо поддержать и создать аналог субсидированной ипотеки.

Пилотный проект льготной ипотеки в сфере ИЖС запустили в России в июне прошлого года. Единственным условием для получения заема назвали самостоятельные работы без привлечения подрядных организаций.

Ставка по ипотеке составила 9%, а размер максимального кредита — от 12 до шести миллионов рублей в зависимости от региона.