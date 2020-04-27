    27 апреля 2020, 10:10

    Строители из Кургана разрушили яблоневую аллею

    Ольга Ситникова

    Жители Заозерного жилого массива в Кургане высадили яблоневую аллею. Однако ее уничтожили во время строительства дороги. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на главу общественного движения «Наш Заозерный» Дмитрия Хапова.

    Всего в аллее было 50 яблонь, которые посадили активные жители массива. Еще в 2017 году они согласовали высадку с администрацией города.

    «Осталось не более 10 деревьев», — заявил Хапов.

    Мэрия города предоставила саженцы и выделила территорию для их высадки. Лидер общественного движения уточнил, что специалисты городской администрации выбирали места посадки, учитывая подземные коммуникации и схемы строительства трассы. Яблоневая аллея не была помехой.

    «[Их уничтожили] техникой, я думаю, и кучами земли, которые там навалили», — пояснил Хапов.

    На странице движения «Наш Заозерный» в социальной сети «ВКонтакте» появилось официальное сообщение.

    «Не отрицая того, что проспект Мальцева нужен Заозерному, хотим отметить, что можно было бы проводить работы аккуратнее, огородив и сохранив деревья», — отметили представители движения.