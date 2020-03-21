Строителей инфекционки в Новой Москве стали подгонять агитационными плакатами в советском стиле

В Советском Союзе агитационные плакаты висели почти на всех стенах. Люди жили и работали под круглосуточным наблюдением нарисованных мускулистых рабочих и отважных военных. Московские власти решили опробовать этот метод мотивации в наши дни и установили подобные плакаты на стройке коронавирусного центра.

«Все занятые здесь специалисты и так понимают важность и ответственность задачи, которая стоит перед нами. Однако для дополнительной поддержки духа строителей на площадке размещены мотиваторы к труду», — приводит сайт Стройкомплекса Москвы слова заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Есть на этих плакатах и бульдозер, который сравнивает коронавирус с землей, и стилизованный портрет мэра Москвы Сергея Собянина с вытянутым вперед указательным пальцем.

Общая площадь нового инфекционного центра 81,3 тысячи квадратных метров. Ранее Бочкарев заявил, что обычно на возведение таких зданий уходит от полугода до восьми месяцев. В случае с коронавирусным центром в Новой Москве обещали управиться за месяц.