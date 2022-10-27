Строителей-добровольцев захотели отправить в ЛНР и ДНР | 360°

Общество 27 октября 2022, 03:22 Строителей-добровольцев захотели отправить в ЛНР и ДНР «Известия»: для восстановления ЛНР и ДНР хотят направить строителей-добровольцев Pxhere

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На восстановление присоединенных к России территорий хотят направить работников строительной отрасли, готовых на безвозмездной основе оказать помощь. Об этом сообщили «Известия».

Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) направил такое предложение в адрес российского премьера Михаила Мишустина.

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Руководитель организации Александр Моор заявил, что в ВЦНСП уже поступило множество таких обращений от потенциальных работников. Он отметил, что на полгода можно направить порядка 100 тысяч специалистов.

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Как указали аналитики, объем строительства, который ведется на присоединенных территориях, небольшой - по сравнению с необходимым. Помощь, как заметили эксперты, поспособствует скорейшему восстановлению регионов.

В середине октября председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко заявил, что в регионе наращивают темпы строительства и восстановления социальных объектов. До конца текущего года планируется отремонтировать свыше тысячи многоквартирных домов.