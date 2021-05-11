В Петербурге в эксплуатацию ввели дом, который строили больше 10 лет

В Санкт-Петербурге прокуратура провела проверку соблюдения прав граждан — участников долевого строительства. Был принят комплекс мер в защиту прав дольщиков. Сейчас жилищный комплекс ввели в эксплуатацию.

На сайте прокуратуры Санкт-Петербурга говорится, что было установлено, что закрытое акционерное общество «Трест-102» является застройщиком ЖК «Панорамы залива». Строительство этого жилищного комплекса осуществлялось с 2008 года с привлечением денежных средств более 360 граждан.

Прокуратурой был принят комплекс мер в защиту прав дольщиков. Застройщику неоднократно вносились представления, сотрудники прокуратуры принимали участие в межведомственных совещаниях по вопросу завершения строительства многоквартирного дома, информации направлялись в профильные органы исполнительной власти.

Сейчас ЖК «Панорамы залива» уже введен в эксплуатацию, идет подготовка к передаче собственникам ключей от квартир.

В Московской области начнется реновация — людей переселят из ветхих домов. Новую жилплощадь получат более миллиона человек. Первые конкурсы и аукционы пройдут уже в 2021 году. Сейчас же стартует этап подготовки, когда составляют график, выбирают дома, советуются с жителями. «360» рассказывает, что известно о программе.