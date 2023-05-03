Эксклюзив 03 мая 2023, 11:02 Стрижка парня в автобусе в Екатеринбурге попала на видео Трое мужчин подстригли парня в автобусе в Екатеринбурге

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В екатеринбургском автобусе трое мужчин подстригли и побрили парня. Очевидец предоставил «360» видео с места странного происшествия.

Судя по кадрам, молодой человек не сопротивлялся и вел себя спокойно. При этом один из мужчин вел с ним себя довольно жестко, крепко держал за волосы. Окружающие реагировали с удивлением, но не подходили. В чем был смысл происходящего, была ли стрижка наказанием для парня, неизвестно.

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Зимой СМИ писали о другом инциденте в екатеринбургском автобусе. В транспорте, следовавшем по маршруту № 38, произошла драка. По данным портала E1, началось с того, что пьяный мужчина оскорбил пассажирок и за них вступился парень. Вначале он просто попросил пьяного замолчать, но тот отреагировал агрессивно, полез с кулаками. Тогда молодой человек повалил обидчика и стал пинать ногами. Однако девушка, которую до этого обругал пьяный пассажир, на удивление, встала на его сторону. Правоохранители инициировали проверку по факту происшествия.