Стритрейсинг могут легализовать в России. Что для этого нужно?

Уличные гонки могут стать легальными в России. В Госдуме предложили выделить для стритрейсинга специальные площадки. С такой идеей выступил депутат Дмитрий Свищев.

Автоэксперт и гонщик Сергей Герваш пояснил «Известиям», что для реализации этой идеи нужно сначала определить, кто такие стритрейсеры: спортсмены или простые молодые люди, которые носятся по улицам городов и нарушают закон.

«Не надо путать автоспортсменов с молодежью, которая от скуки носится от полиции по улицам Москвы. Это к автоспорту никакого отношения не имеет», — приводит издание слова Герваша.

Исполнительный директор «Российской автомобильной федерации» Сергей Иванов считает, что для уличных гонщиков нужно выделять трассы, где предусмотрены меры безопасности. Сейчас стритрейсеры соревнуются нарушая правила дорожного движения, а на нелегальных гонках нет медиков и пожарных.

Ранее в России хотели принять закон, согласно которому за нелегальные гонки могли бы штрафовать на миллион рублей и лишать прав. Как рассказал «Известиям» шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев, это нереальный закон, так как провести границу между простым нарушением скоростного режима и участием в нелегальных соревнованиях невозможно.

Депутат Свищев предложил легализовать стритрейсинг при условии соблюдения ПДД и российских законов, которые гарантируют спокойствие жителям городов.