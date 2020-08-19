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    19 августа 2020, 08:25

    Стритрейсинг могут легализовать в России. Что для этого нужно?

    Андрей Иванов

    Уличные гонки могут стать легальными в России. В Госдуме предложили выделить для стритрейсинга специальные площадки. С такой идеей выступил депутат Дмитрий Свищев.
    Стритрейсинг могут легализовать в России. Что для этого нужно?

    Автоэксперт и гонщик Сергей Герваш пояснил «Известиям», что для реализации этой идеи нужно сначала определить, кто такие стритрейсеры: спортсмены или простые молодые люди, которые носятся по улицам городов и нарушают закон.

    «Не надо путать автоспортсменов с молодежью, которая от скуки носится от полиции по улицам Москвы. Это к автоспорту никакого отношения не имеет», — приводит издание слова Герваша.

    Исполнительный директор «Российской автомобильной федерации» Сергей Иванов считает, что для уличных гонщиков нужно выделять трассы, где предусмотрены меры безопасности. Сейчас стритрейсеры соревнуются нарушая правила дорожного движения, а на нелегальных гонках нет медиков и пожарных.

    Ранее в России хотели принять закон, согласно которому за нелегальные гонки могли бы штрафовать на миллион рублей и лишать прав. Как рассказал «Известиям» шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев, это нереальный закон, так как провести границу между простым нарушением скоростного режима и участием в нелегальных соревнованиях невозможно.

    Депутат Свищев предложил легализовать стритрейсинг при условии соблюдения ПДД и российских законов, которые гарантируют спокойствие жителям городов.

    Новости SMI.FM