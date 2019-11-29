Стрит-арт художник из Милана распишет стену краснодарской администрации

Градоначальник напомнил, что недавно стену мэрии разрисовали вандалы. Он признался, что не против стрит-арта и граффити и готов это поддерживать.

«Только если оно выполнено интересно и стильно. И его действительно можно назвать искусством», — заметил мэр.

В свою очередь итальянский художник рассказал, что ему приятно писать картину на стене, за которой будет играть музыка. Свой стиль он охарактеризовал как «футуризм разбитого окна». По данным издания, работы художника можно увидеть на фасадах зданий в разных городах мира.