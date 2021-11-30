Мужчину, прикованного наручниками к батарее, несколько часов избивали и забрасывали петардами на стриме, который провел известный блогер. Молодой человек, ставший свидетелем издевательств в прямом эфире, решился сообщить об увиденном в полицию. Об этом написал сайт kp.ru.

Юноша не смог остаться неравнодушным к участи мужчины, которого подвергали издевательствам. По его словам, было понятно, что страдания не были наигранными. Эмоции были неподдельные.

«Он не ожидал, что все зайдет так далеко. Он сам просил вызвать полицию», — отметил молодой человек.

Парень так и сделал. Он обратился в полицию Звенигорода, рассказав им, что творится на стриме. После чего он записал несколько отрывков трансляции, чтобы предъявить их как доказательства. На кадрах было показано, как несколько человек избивают мужчину и бросают в него петарды.

Правоохранители вскоре начали проверку и отправились по адресу проживания стримера, в чьей квартире несколько суток удерживали измученного мужчину. Но дверь полиции не открыли.

Запись стрима почти сразу же была удалена из-за сцен жестокости и насилия, нарушающих правила площадки. Но благодаря отрывкам, записанным молодым человеком, у полиции появился материал для разбирательства.

По словам парня, этот несчастный мужчина со стрима — безработный, который повсюду таскает с собой брата-инвалида. По слухам, они оба состоят на учете в психдиспансере.

«Еще с ним был челлендж „два дня без еды и воды, не выходя из кадра“», — рассказал он.

Юноша не намерен сдаваться и планирует довести дело до прокуратуры.

Ранее в Челябинске по поручению главы СК Александра Бастрыкина начали проверку в отношении стримеров, которые издевались над больной бабушкой.