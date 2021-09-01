Стримеры устроили однодневный бойкот Twitch из-за рейдов ненависти

Стримеры Rek It Raven, LuciaEverBlack и Shineypen организовали однодневный протест Twitch из-за рейдов ненависти. Они призвали других присоединиться к бойкоту в Twitter под хештегом #ADayOffTwitch.

Цель протеста состоит в том, чтобы заставить Twitch заметить рейды с комментариями хейтеров в отношении некоторых стримеров, отметил Tjournal.

Продолжаем борьбу. Аплодисменты @LuciaEverblack и @ShineyPen за то, что помогли мне с этим! #ADayOffTwitch 1 сентября, не выходи в эфир.

Кампания #ADayOffTwitch была запущена после обещаний площадки лучше защищать своих авторов от оскорблений в комментариях. Twitch тогда объявил в Twitter, что обнаружил проблему в алгоритме фильтрации и устранил ее. Однако, несмотря на это, рейды ненависти продолжились.

Платформа сообщила 20 августа, что продолжает работать над решением этой проблемы. Компания обратилась к стримерам с просьбой сообщать о каждой атаке, с которыми те сталкиваются.

Но многие стримеры, несмотря на все заверения Twitch, сочли работу платформы медленной и неэффективной. Твит Rek It Raven поддержали лайком свыше 10 тысяч человек, а также создали сервер в Discord. Там каждый может высказаться о рейдах хейтеров.

Участники протеста выражают надежду на то, что оказываемое на площадке давление поможет ускорить выход обновления, которое справится с проблемой потока оскорбительных комментариев.