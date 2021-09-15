Стримера Mellstroy обвинили в повреждении арендованной машины

Осужденный за избиение девушки стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, снова оказался фигурантом скандала. Владелица автомобилей Ferrari и Rolls-Royce, которые друзья звезды YouTube взяли в аренду, заявила, что ей отказались возмещать потраченные деньги на ремонт дорогих иномарок. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Mellstroy отношения к аренде не имел. Два автомобиля взяли покататься его друзья. Но стример присоединился к ним, когда молодые люди прыгали на капотах иномарок и разогнали Ferrari до 318 километров в час.

Общая сумма ремонта обошлась владелице проката автомобилей в пять миллионов рублей. Арендаторы сначала обещали, что возместят ущерб, но после передумали. Связаться с ними бизнесмен не может.

Кроме того, Mellstroy и его друзья заявили, что взяли в аренду уже поврежденные автомобили и призвали подписчиков объявить прокату бойкот. Владелица иномарок намерена взыскивать ущерб через суд.