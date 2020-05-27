    27 мая 2020, 07:20

    Стресс назвали главной причиной набора веса на самоизоляции

    Александра Ломейко

    На самоизоляции человек вынужден постоянно находиться и общаться с родственниками. Это вызывает стресс, а он виновен в наборе веса. Причем в подобных ситуациях толстеем вдвое быстрее.
    Стресс назвали главной причиной набора веса на самоизоляции

    Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал газете «Вечерняя Москва», что нахождение в замкнутом пространстве сродни тюрьме с большим количеством заключенных. Обычно люди возвращаются с работы, ужинают и ложатся спать. Сейчас обстоятельства несколько иные.

    «Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс — это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса», — пояснил диетолог.

    Обычно человек набирает около 150 граммов жировой ткани в день. Но в стрессовой ситуации показатель значительно вырастает и вполне может достичь планки в 250-300 граммов.

    Чтобы перестать поправляться, Ковальков посоветовал изменить привычный рацион. Из него нужно исключить сахар и белый шлифованный рис, лучше отказаться от картофеля и белого хлеба, не пить соки и не употреблять в пищу мед.

    ВОЗ 11 марта назвала вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В России, по последним данным, 362 342 подтвержденных случая COVID-19. Регионы начали постепенно снимать введенный в стране режим самоизоляции, в Москве он действует до 31 мая.