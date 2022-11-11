11 ноября 2022, 08:58
Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя
Телеканал «Звезда»: отпевание замглавы Херсона Стремоусова пройдет в Симферополе 11 ноября
Отпевание заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова состоится в кафедральном соборе Симферополя 11 ноября. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
После этого тело политика предадут земле на центральном кладбище города.
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Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной катастрофе 9 ноября. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель большегруза, совершивший опасный маневр на дороге. Водитель автомобиля замглавы Херсонской области попытался избежать столкновения, но не справился с управлением.
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Автомобиль Стремоусова серьезно пострадал: от шасси полностью оторвало бронированную капсулу. Ранее в социальной сети появились кадры с места аварии.
Политику было 46 лет, у него осталась супруга и пятеро детей. Стремоусов активно работал над личным Telegram-каналом, доводя до подписчиков оперативную информацию из региона.
Член администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявлял «360», что хорошо дружил с погибшим. Он признался, что увидел в Стремоусове родственную душу, с которой «мыслил в одном направлении».
Крым
Ситуация в Херсоне
Погиб Кирилл Стремоусов
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