Общество 11 ноября 2022, 08:58 Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя Телеканал «Звезда»: отпевание замглавы Херсона Стремоусова пройдет в Симферополе 11 ноября РИА «Новости»

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Отпевание заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова состоится в кафедральном соборе Симферополя 11 ноября. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

После этого тело политика предадут земле на центральном кладбище города.

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Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной катастрофе 9 ноября. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель большегруза, совершивший опасный маневр на дороге. Водитель автомобиля замглавы Херсонской области попытался избежать столкновения, но не справился с управлением.

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Автомобиль Стремоусова серьезно пострадал: от шасси полностью оторвало бронированную капсулу. Ранее в социальной сети появились кадры с места аварии.

Политику было 46 лет, у него осталась супруга и пятеро детей. Стремоусов активно работал над личным Telegram-каналом, доводя до подписчиков оперативную информацию из региона.

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявлял «360», что хорошо дружил с погибшим. Он признался, что увидел в Стремоусове родственную душу, с которой «мыслил в одном направлении».