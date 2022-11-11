Общество 11 ноября 2022, 14:15 Стремоусов считал главной задачей служение людям — Кириенко Зампред Кириенко: Стремоусов честно прошел путь служения до самого конца РИА «Новости»

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Главной задачей всей жизни для замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова было служение людям. Об этом заявил первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии прощания с политиком в храме, сообщило РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Стремоусов никогда не просил ничего для себя.

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«Его главной задачей было служение людям, служение своей стране, своему городу. Он честно прошел путь служения до самого конца», — отметил Кириенко.

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В обращении к жене и детям Стремоусова он назвал погибшего героическим отцом, которым потомки должны гордиться. По его словам, Стремоусов часто рассказывал о своей семье с любовью.

«Он в вас очень верил, вложил свою душу», — подчеркнул Кириенко.

На церемонии прощания в Симферополе присутствовали врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей, глава Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов, а также депутаты.

Стремоусов погиб 9 ноября в аварии под Геническом. Предварительно, мужчина за рулем большегруза на трассе сделал опасный маневр. Водитель бронеавтомобиля чиновника пытался уйти от удара и не справился с управлением.

Стремоусову было 46 лет, у политика остались жена и пятеро детей.