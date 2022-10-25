Стремоусов предупредил об ответственности за отказ принимать оплату в рублях в Херсоне | 360°

Общество 25 октября 2022, 11:45 Стремоусов предупредил об ответственности за отказ принимать оплату в рублях в Херсоне Замглавы Херсонской области Стремоусов предупредил о наказании за отказ принимать рубли РИА "Новости"

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Жители Херсона, которые сейчас остаются в городе, сообщают об отказах принимать рубли в расчетах за продукты, сообщил в своем Telegram-канале замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он предупредил продавцов об ответственности за такие действия.

«Барыги, которые пытаются наживаться на ситуации, будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени», — заявил Стремоусов.

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Он добавил, что за саботаж решений администрации Херсонской области последуют меры — вплоть до выдворения на территории, подконтрольные Украине.

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Ранее Стремоусов заявлял об усилении линии соприкосновения вооружением и техникой. По его словам, на передовой идет подготовка к зиме, фронт стабилизировался. Он подчеркнул, что все попытки украинских военных пробить линию обороны в регионе были отражены, сообщал RT.