Стремительного роста числа заразившихся коронавирусом в Москве удалось избежать

Число заразившихся коронавирусом в Москве пока растет, однако нью-йоркского сценария в столице удалось избежать. Психологически тяжелая для всех самоизоляция дала свои плоды.

«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он подчеркнул, что еще неделю назад больницы Москвы работали в авральном режиме. Сейчас медики трудятся спокойнее.

По последним данным, в столице выявили 20 754 случаев заражения 2019-nCoV. В рамках борьбы с пандемией в Москве действует режим строгой самоизоляции. Пользоваться общественным и личным транспортом можно только после оформления специального пропуска.