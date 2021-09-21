Стрелку из Пермского университета проведут психиатрическую экспертизу

Устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) проведут психолого-психиатрическую экспертизу. В настоящее время 18-летний студент находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом сообщил ТАСС.

«Чтобы определить его психическое состояние, был ли он вменяем на момент совершения преступления, отвечал ли он за свои действия, студента направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу», — цитирует агентство сотрудника медицинской службы.

По последним данным, в результате стрельбы, произошедшей в понедельник 20 сентября, шесть человек были убиты, еще 28 получили ранения различной степени тяжести. Стрелок во время задержания был ранен. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее глава Минобрнауки Фальков рассказал о состоянии госпитализированных после стрельбы в Перми. Большинство из тех, кто был госпитализирован, идут на поправку.