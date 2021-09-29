Тимуру Бекмансурову, подозреваемому в стрельбе в колледже в Перми, сделали еще одну операцию. Врачи удалили пулю, застрявшую в ребре у молодого человека.

О проведении операции сообщил Life. По информации издания, в настоящее время Бекмансуров находится под наркозом.

Несколькими днями ранее ему ампутировали левую ногу до колена. После этого у него отказали почки. Врачи назначили процедуру гемодиализа.

По данным Telegram-канала Baza, стрелку может потребоваться искусственная почка. Его состояние продолжает оставаться тяжелым. Источник канала сообщил, что 18-летний подозреваемый в стрельбе находится в VIP-палате, потому что она лучше охраняется. Окна палаты закрыли зеркальной пленкой, а на этаже дежурят больше десяти врачей и правоохранителей.

Бойня в пермском университете произошла утром 20 сентября. Жертвами стали шесть человек, еще 42 человека были ранены. По данным RT, с 27 сентября студенты этого вуза перешли на дистанционное обучение.

Также в больницах Перми находятся 11 пострадавших, семерых перевели в Москву. Двух пациентов должны прооперировать.