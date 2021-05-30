Полковник «Альфы» рассказал про специфику операций по захвату стрелков в домах

Полковник подразделения «Альфа», Центр специального назначения ФСБ, Виталий Демидкин рассказал «360» про специфику таких спецопераций, которая проходила в Екатеринбурге при захвате стрелка, и про предполагаемое ружье устроившего пальбу мужчины.

Прежде всего проходит эвакуация людей с верхнего этажа, с нижнего, с боков, из соседнего, если это примыкает, подъезда, объяснил Демидкин. После этого происходит штурм со всех направлений.

По данным СМИ, мужчина вел стрельбу из ружья «Сайга». Собеседник «360» отметил, что это очень серьезное оружие. По его словам, оно есть и гладкоствольное и также имеет нарезной ствол, на базе автомата Калашникова.

Если у него укреплены окна и двери, то конечно он может долго находиться там, но ведь у нас существует газ, который невыносимый, и если у него нет противогаза, значит его забросают газовыми гранатами и он может даже сам выскочить куда-нибудь на балкон или еще куда-нибудь Виталий Демидкин Полковник подразделения «Альфа», Центр специального назначения ФСБ

Он отметил, что если правоохранительные органы «дадут добро на то, чтобы его уничтожить», значит операция закончится как можно быстрее, «потому что наверняка снайпера уже находятся где-то там по периметру, где-то там рядышком, на соседних крышах, в соседних домах, в соседних квартирах».

Если дверь выломают, моментально туда проникнут сотрудники правоохранительных органов, отметил полковник подразделения «Альфа». Если дверь хорошо укреплена, то придется вскрывать ее тогда — это на какое-то количество минут продлит штурм, отметил он.

А так, если уже команда дана, значит завершение должно произойти очень быстро Виталий Демидкин Полковник подразделения «Альфа», Центр специального назначения ФСБ

Житель Екатеринбурга стал стрелять по прохожим вечером 30 мая. По информации СМИ, мужчина был вооружен ружьем «Сайга». Стрелок ранил девочку, которую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Еще одним пострадавшим стал сотрудник Росгвардии. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Мужчина получил ранение ноги.

Силовики задержали стрелявшего во время штурма его квартиры. Им пришлось выпиливать замок входной двери, а затем применить светошумовую гранату. Перед штурмом всех жильцов вывели из здания на улицу, а сам дом оцепили. Люди смогут вернуться в свои квартиры после окончания работы следователей. Задержанного стрелка ждет допрос в следственном отделе. Сотрудники полиции уже привезли его в следственный отдел. Видео этого момента оказалась в распоряжении «360».