20 декабря 2023, 16:28
«Страсти»: ритуальные агентства предлагают упокоить прах усопшего в виниловой пластинке
Некоторые российские ритуальные агентства стали предлагать необычные похоронные церемонии. Так, теперь возможно упокоить прах усопшего в грампластинке, сообщил сайт «Страсти».
На таком виниле запишут любимую музыку или голос покойного. Минимальный тираж в 100 экземпляров будет стоить порядка 255 тысяч рублей.
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До похоронной сферы добралась и цифровизация. Один из вариантов — памятник со встроенным телевизионным экраном, где транслируются кадры с почившим. Самая бюджетная версия креативного надгробия обойдется в 330 тысяч рублей.
Памятники
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