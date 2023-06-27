Общество 27 июня 2023, 13:06 «Страсти»: пилот перед вылетом должен высыпаться и избегать домашних ссор

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Действующий пилот одной из российских авиакомпаний рассказал, что перед вылетом нужно поддерживать на высоком уровне не только физическое состояние, но и моральное. Об этом сообщил сайт «Страсти».

Пилот гражданской авиации рассказал, что перед полетом нужно хорошо выспаться, не скандалить с супругой, ни в коем случае не пить алкоголь и не попадаться полиции. В любом случае и физическое, и психологическое состояние командира воздушного судна проверят перед полетом.

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«Акцент на все, врач должен видеть, что пилот не только физически готов, но и морально», — рассказал летчик.

Он добавил, что пилоты всегда едят отдельную пищу, чтобы избежать отравления.

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