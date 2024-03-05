Общество 05 марта 2024, 14:27 «Страсти»: мужчина предложил женщинам свои услуги по написанию стихов к 8 Марта за 15 млн рублей

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Предприимчивый мужчина позаботился об одиноких девушках в преддверии 8 Марта. Он предложил свои услуги по написанию стихов за 15 миллионов рублей, сообщил сайт «Страсти».

Так, за эту сумму девушка ежедневно в течение года будет получать по стихотворению. В качестве бонуса автор идеи передаст все права на свои произведения.

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Отмечается, что другой мужчина предложил одиноким девушкам за 30 тысяч рублей провести день вместе. За 50 тысяч рублей он готов будет сделать массаж.