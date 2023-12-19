Общество 19 декабря 2023, 11:29 «Страсти»: когда человек по телефону представляется сотрудником МВД или банка, нужно спросить адрес его местонахождения

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Если вам позвонил незнакомый человек и представился сотрудником МВД, больницы или банка, нужно сразу же попросить его представиться, назвать должность, звание, адрес, откуда поступил звонок. Об этом изданию «Страсти» сообщил частный детектив по имени Владимир. По его словам, под видом какого-то специалиста часто звонят мошенники.

Они научились с помощью IP-телефонии ставить любой номер, который высвечивается так, как записан в телефонной книге абонента.

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«Если этого мало, то можете сказать, что сейчас позвоните на его место работы, проверите, потом перезвоните», — добавил эксперт.

Все эти правила следует объяснить пожилым родственникам.