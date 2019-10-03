Страшное видео с хорошим финалом. Полиция арестовала мужчину, мучившего у бассейна кошку

Канал Breaking 911 в Twitter опубликовал видео, на котором показано, как мужчина мучает кошку в жилом комплексе у бассейна в Хьюстоне (Техас, США). Позже полиция арестовала его.

На кадрах видно, как мужчина швыряет кошку в бассейн. Когда животное подплывет к бордюру и пытается вылезти, мучитель снимает тапок и несколько раз ударяет кошку. Потом он снова бросает ее в бассейн.

Страшные кадры издевательства над животным прерываются другим видео — офицеры полиции ведут мучителя животного в наручниках в полицейский участок.

Видеозапись менее чем за сутки просмотрели более 48 тысяч раз. В комментариях к посту пользователи говорили об ужасном поступке задержанного.

«Слава Богу, видео заканчивается его арестом», «Надеюсь, он живет в одной камере с мускулистым любителем кошек», «Не смотрю это видео. Рад, что его арестовали», — писали пользователи.

«Собираюсь обнять моего любимого кота очень крепко, когда вернусь домой», — написал один из комментаторов. Он также приложил снимки своего кота, развалившегося на диване. Пользователи оценили его комментарий, отметив, что после просмотра этого ролика, намерены как можно чаще обнимать своих домашних любимцев.