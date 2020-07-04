Страшное облако, похожее на смерч, пронеслось над Орехово-Зуево. Ученый объяснил, ждать ли нам торнадо

Жители Орехово-Зуева наперебой выкладывают фотографии и видео в свои социальные сети — на них запечатлено огромное торнадо, которое в грозовых тучах нависло над городом. На самом деле, это просто такое причудливое облако, но выглядит эпично. Ученый объяснил «360», насколько торнадо вообще возможны в Подмосковье.

Кинематографичная картина попала в объективы десятков жителей Орехово-Зуева. Глядя на такое, невольно вспоминаешь воронку из «Ночного дозора».

Драматизма картине прибавили раскаты грома и яркие вспышки молний.

В средних широтах смерчи встречались, не часто, но были. Об этом «360» рассказал Владимир Семенов, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН.

В 1980-х годах сильный смерч пронесся в Иванове. Тогда погибли 70 человек. В 2016 году рядом с Москвой тоже прошел смерч.

Сотрудники университета, в котором работает Семенов, собрали архив смерчей. Сейчас эти природные явления можно устанавливать по спутниковым данным, по лесоповалам.

«Обнаружилось, что смерчи случаются и на средней полосе довольно часто, и севернее, в том числе, в Ханты-Мансийске, например, в 2012 году был сильный смерч», — сказал собеседник «360».

Это явление больше распространено на побережьях морей, где очень влажно. Но и в наших широтах они тоже случаются.

«Есть тенденция к тому, что их становится больше, потому что греет воздух сильнее сейчас, температура повышается, то есть он становится более влагоемким. И в июне, когда воздух на севере еще холодный, с холодными вторжениями приходят очень контрастные воздушные массы. Вот именно при таких условиях, когда холодный воздух охлаждает теплый, насыщенный влагой, влага начинает конденсироваться, воздух разогревается, и выделяется много энергии, которая превращается потом вот в такие вот вихри интенсивные», — объяснил природу смерчей Семенов.

Поэтому это явление не обыденное, но для наших широт закономерное Владимир Семенов, заведующий лабораторией климатологии Институт географии РАН.

Надо держаться от смерча подальше, скрыться, обхватить дерево по возможности. В воронке скорость развивается выше 30 метров в секунду, а то и более 50 метров в секунду.

«Это сумасшедшая скорость. Скорость в 200 километров в час может человека швырнуть, травмировать. В крайне случае, может даже засосать в смерч и поднять, потом человек упадет с большой высоты», — предупредил научный сотрудник.