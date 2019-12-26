«Страшная горечь от этой потери». Басилашвили назвал трагедией смерть Галины Волчек

Народный артист СССР, советский и российский актер Олег Басилашвили сообщил «360», что знаком с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек не только по съемкам фильма «Осенний марафон», за который он стал в 1979 году лауреатом Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых.

Олег Басилашвили сообщил, что вместе с Волчек учился в студии Московского художественного театра у великих мастеров русской сценической школы.

«Прежде всего нас связывает Московский художественный театр, идеалам которого она была верна. Она всегда пыталась на сцене „Современника“ и в своей актерской работе придерживаться позиций, завещанных Станиславским, Немировичем, Вахтанговым и многими другими. Она была одним из создателей театра „Современник“, вместе с товарищами, которых организовал и сплотил Олег Ефремов. Я был свидетелем того, как создавался этот театр. Какую новую струю он внес в театральную жизнь вместе с Галей», — сказал Басилашвили.

Он отметил, что для ее друзей и коллег — «это большая трагедия».

«Закономерно люди уходят, но каждый раз мы испытываем страшную горечь от этой потери. Испытывая эту горечь, могу только сказать, что от нас ушла замечательный художник и актриса, великолепный руководитель, прекрасный педагог, воспитавший многих хороших актеров. Я думаю место, которое она освободила, долгое время не будет заполнено. Царство ей небесное!», — подвел итог он.

О смерти Галины Волчек стало известно 26 декабря. Эту информацию подтвердила «360» ее помощница Розана Метелкина.