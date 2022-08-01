Страны Запада с марта 60 раз отказались выдать России преступников

Западные страны с марта 60 раз отказали России в выдаче преступников. Почти половина связана с политическими мотивами, заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

По его словам, несколько стран официально прекратили сотрудничество с РФ в исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам, а также по вопросам выдачи преступников, написало РИА «Новости».

Тарабрин обратил внимание, что в январе и феврале Россия получила от западных государств четыре отказа в выдаче преступников. Они были связаны с объективными причинами. А в период с марта по июнь таких отказов было уже 60, причем минимум 28 из них приняли по политическим мотивам.

«Подобные деструктивные шаги несут только лишь вред международным усилиям в противодействии и профилактике преступности», — подчеркнул дипломат.

По его мнению, такая ситуация может привести к ухудшению криминогенной ситуации, а сфера преступности будет в выигрыше от недальновидных действий Запада.