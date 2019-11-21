Страны СНГ обсудили жизнь налоговых администраций при цифровой экономике

Цифровая экономика значительно повлияла на налоговое администрирование и поставила новые вызовы перед налоговыми органами по всему миру. Об этом рассказал руководитель ФНС России Михаил Мишустин на XXVI заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств — участников СНГ (КСРНС).

Цифровизация меняет устоявшиеся процессы и бизнес-модели. По этой причине налоговым администрациям теперь нужно приспосабливаться к новым условиям и привыкать к цифровой среде. Все они понимают, что цифровая экономика — это будущее.

«Мы очень серьезно думаем, как в эпоху цифровой экономики построить эффективное налоговое администрирование. Сегодня это ключевой вопрос мировой повестки», — отметил Михаил Мишустин.

Эту тему специалисты обсуждают на площадке ОЭСР и в рамках Координационного совета. Пришло время поговорить о перемещении товаров с помощью информационных технологий. Сейчас заказчики и поставщики товаров и услуг связываются через цифровые платформы, минуя регуляторы. Поэтому специалистам нужно это проанализировать и найти новаторские подходы, чтобы встроиться в жизнь налогоплательщика. Причем внедриться нужно так, чтобы стать естественной частью, не приносить дискомфорт.

Для России крайне важно сотрудничество со странами-участницами СНГ. Обсуждение с соседями налоговой повестки — одно из ключевых направлений. Правительство уделяет много внимания вопросам совершенствования налогового законодательства и взаимодействия администраторов с бизнесом. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, современным налоговым администрациям важно следовать актуальным трендам цифровой трансформации, полностью меняющим экономику. Таким образом можно вывести администрирование налогов на новый уровень и сделать работу с бизнесом проще.

Благодаря обмену информацией между налоговыми органами среди стран СНГ можно навести порядок в администрировании. Коллеги обмениваются данными в автоматическом режиме.

В обсуждении вопроса заинтересованы налоговые администрации Азербайджана, Армении, Белорусии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Китая, Узбекистана. Кроме того, тему обсуждают Евразийская экономическая комиссия, Европейская организация налоговых администраций, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирный банк.