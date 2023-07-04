Общество 04 июля 2023, 12:09 Страны ШОС пригласили на Всемирный фестиваль молодежи и студентов Путин пригласил делегации стран ШОС на фестиваль молодежи и студентов в Сочи РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин предложил делегациям стран Шанхайской организации сотрудничества приехать на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Глава государства пригласил их во время заседания Совета лидеров стран ШОС, проходящего по видеосвязи.

Путин сообщил, что фестиваль пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Это масштабное молодежное событие соберет активных и неравнодушных молодых людей со всего мира, отметил президент. Мероприятие должны посетить свыше 20 тысяч представителей из более чем 180 стран мира, обратил внимание глава государства.

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«Мы будем рады видеть делегации из стран ШОС на этом всемирном празднике молодости и дружбы», — заявил Путин.

Президент добавил что фестиваль поможет наладить контакты между молодежью со всего мира. Кроме того, мероприятие поспособствует неформальному и дружескому общению, свободному от барьеров и предрассудков, заключил глава государства.

Ранее подмосковным школьникам предложили принять участие во Всемирном фестивале молодежи. Учащиеся могут подать заявку до 4 ноября.