Военный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, что страны-члены блока НАТО даже не могли заметить «Искандеры» во время учений, поскольку отечественные комплексы крайне малогабаритные и очень подвижные.

"В процессе учений комплексы перебрасывались в Калининградскую область, в другие места, причем НАТО об этом узнавал постфактум, когда уже комплексы выезжали и развертывались в чистом поле», — сказал Дрозденко.

Кроме того, те элементы противовоздушной обороны, которые находятся в Европе, заточены для больших целей, а потому не могут противостоять «Искандеру», уточнил эксперт.