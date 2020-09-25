Эксперты назвали условия устойчивости страны к санкциям

Ограничительные меры наиболее эффективны, если применяются к странам с нестабильным режимом и слабой экономикой. Успешно сопротивляться прессингу способны экономически устойчивые автократии — чем богаче страна, тем меньше вероятность выполнения ею требований других игроков.

К такому выводу пришли эксперты из Немецкого института глобальных и региональных исследований, пишет РБК. Исследователи изучили 287 санкционных программ, которые вводили Европейский союз, США и ООН в период с 1989 по 2016 год.

Немецкие эксперты оценили их жесткость на три балла из шести. По состоянию на 2016 год, 80% из них было отменено, а 20% продолжало действовать.

Исследователи отметили, что санкции, которые инициировал ЕС в целом оказались успешнее, чем американские.

«Вероятность того, что санкции США будут отменены, на 29% выше, чем в ситуации с использованием санкций ЕС», — подсчитали они.

Немецкие специалисты отметили, что Россия представляет собой особый случай, потому что это одна из крупнейших экономик в мире и важный экспортер энергетики в страны Европы.

«Тогда как в прошлом эмбарго на импорт энергоресурсов, например из Италии или Японии или в менее отдаленном прошлом из Ирана и Ирака, играли важную роль в контексте санкций, в отношении России этот опыт неприменим», — заключил эксперт.

На днях США ввели новые санкции. В него попали восемь россиян.