Странные знаки на дорогах возмутили тюменских автомобилистов
Тюменские водители обратили внимание на странные дорожные знаки, которые появились в пригороде. По их мнению, они незаконны, так как установлены не по ГОСТу, передает ИА Ura.ru.
«Дорожные знаки установлены с нарушением всех ГОСТов и без ведома ГИБДД. Это новая фишка у „микроволновочников“», — написали автомобилисты в соцсетях.
«Микроволновочники» — это операторы передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Глава пресс-службы региональной ГИБДД Анжела Борисова пояснила, что эти знаки несут информационную составляющую. Они предупреждают водителей, что на этом участке дороги идет фото- и видеофиксация.
«Эти знаки не попадают под ГОСТ, поэтому ничего не нарушают», — добавила она.