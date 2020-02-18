    18 февраля 2020, 18:57

    Странные знаки на дорогах возмутили тюменских автомобилистов

    Артур Блянихов

    Тюменские водители обратили внимание на странные дорожные знаки, которые появились в пригороде. По их мнению, они незаконны, так как установлены не по ГОСТу, передает ИА Ura.ru.

    «Дорожные знаки установлены с нарушением всех ГОСТов и без ведома ГИБДД. Это новая фишка у „микроволновочников“», — написали автомобилисты в соцсетях.

    «Микроволновочники» — это операторы передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

    Глава пресс-службы региональной ГИБДД Анжела Борисова пояснила, что эти знаки несут информационную составляющую. Они предупреждают водителей, что на этом участке дороги идет фото- и видеофиксация.

    «Эти знаки не попадают под ГОСТ, поэтому ничего не нарушают», — добавила она.