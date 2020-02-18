Странные знаки на дорогах возмутили тюменских автомобилистов

«Дорожные знаки установлены с нарушением всех ГОСТов и без ведома ГИБДД. Это новая фишка у „микроволновочников“», — написали автомобилисты в соцсетях.

«Микроволновочники» — это операторы передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Глава пресс-службы региональной ГИБДД Анжела Борисова пояснила, что эти знаки несут информационную составляющую. Они предупреждают водителей, что на этом участке дороги идет фото- и видеофиксация.

«Эти знаки не попадают под ГОСТ, поэтому ничего не нарушают», — добавила она.