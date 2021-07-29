«Странное желание Галявиева». Психиатр объяснил, что в принудительном лечении пугает казанского стрелка

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе № 175, в случае попадания в психиатрическую клинику при ФСИН будет находиться под очень жестким контролем. Системы охраны в тюремной больнице намного строже, как и отношение к пациентам. Об этом «360» рассказал врач-психиатр Евгений Фомин.

Казанский стрелок признался, что предпочел бы пожизненный срок, чем принудительное лечение. Галявиев сейчас находится в СИЗО, где подружился с сокамерником. Он поделился с ним своими опасениями, что в больнице из него могут сделать «овоща».

Однако преступники чаще всего мечтают о том, чтобы попасть в больницу, нежели за решетку, потому что условия содержания в клинике все равно мягче, чем в тюрьме. Хотя некоторые сходства все же есть. Даже в обычных психиатрических стационарах у каждого врача свой ключ. Всегда нужно проверять, закрыта ли дверь. Палаты с пациентами тоже закрываются. Есть и решетки на окнах. А больницы ФСИН еще жестче.

«Люди с криминальным прошлым априори опасны, поэтому там жестче контроль и охрана, наверное, где-то вооруженная. В силу специфики учреждения отношение к пациентам пожестче, безусловно», — сказал Фомин.

В клиниках при ФСИН лечат так же, как и в обычных стационарах.

«Странное его желание — не попадать [в больницу]. Я думаю, что его легко удовлетворят», — отметил психиатр.

Если Галявиева все же отправят на лечение, то у него будет больше шансов выйти на свободу. Что касается его опасений стать «овощем», то прием препаратов, подавляющих психоз, действительно может изменить черты личности. Но в случае с человеком, который представляет опасность для общества, прием таких антипсихотических препаратов даст хороший результат, сказал врач.

Член ОНК Москвы Ева Меркачева ранее рассказала, что Галявиев не хочет лечиться в казанской больнице, потому что боится мести.

Ильназ Галявиев в мае устроил массовый расстрел в казанской гимназии № 175. Жертвами стали девять человек — семь детей и две учительницы.

Суд ранее продлил Галявиеву арест до 11 октября.