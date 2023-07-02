Общество 02 июля 2023, 11:37 Странное место с игрушками нашли волонтеры в ходе поисков девочки под Оренбургом «Оренбург»: детские игрушки в лесу нашли волонтеры во время поисков пропавшей девочки Соцсети

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Странную находку обнаружили волонтеры, ведущие поиски пропавшей девочки из города Сорочинска в Оренбургской области. В лесу они нашли место с детскими игрушками, видео опубликовал Telegram-канал «Оренбург».

Участок проверили волонтеры. На опушке леса они нашли несколько плюшевых коней, установленных в ряд, и кусок поролона. Также недалеко видны следы от костра. Люди предположили, что это место оборудовал взрослый, поролон он мог использовать в качестве подушки. В официальных группах поискового отряда «ОренСпас» и правоохранителей этого ролика нет.

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Поиски пропавшей пятилетней девочки идут третий день. По данным «ОренСпаса», накануне работу добровольцев осложнил сильный дождь. Волонтерам приходилось выходить группами и сменять друг друга, чтобы промокшие люди могли обсохнуть.

Девочка пропала в Сорочинске днем 30 июня. Она ушла погулять со двора, больше ребенка никто не видел. По факту исчезновения СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК.