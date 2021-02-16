Страницы с лжеобвинениями в совершении преступлений предложили блокировать без суда

Депутаты Госдумы внесли законопроект о блокировке сайтов, где распространяется недостоверная информация о совершенном преступлении. Доступ к таким ресурсам предлагают блокировать без решения суда.

Несколько депутатов внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о возможности внесудебного ограничения доступа к сайтам, которые размещают недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений. Полный текст документа во вторник стал доступен в электронной базе данных нижней палаты.

«Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ новой статьей, предусматривающей возможность принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления», — сообщается в тексте пояснительной записки.

В Совете Федерации предложили также до суда блокировать сайты, где ведутся трэш-стримы. Для оператора или провайдера в случае непринятия мер по блокировке установить административную ответственность, самого автора таких каналов ждет уголовная ответственность.